Corinthians obtém vitória sem graça

O Corinthians terá de torcer por algum tropeço do São Paulo se quiser fechar a fase em primeiro no Paulista. Apesar de dormir na liderança, o time mais uma vez mostrou que não gosta de vencer por placar dilatado. Assim, se a disputa com o Tricolor for no saldo de gols, esquece.

Ontem, frustrando as expectativas de Tite, não teve nem uma vitória elástica. Ao dar chance a oito reservas, o técnico imaginava ver jogadores cheio de gás, dispostos a provar que têm condições de ganhar uma posição. Viu o time sofrer para ganhar do XV de Piracicaba, por 1 a 0, gol de Ramón, diante de pouco mais de 6 mil torcedores e um forte aparato de segurança montado pela Polícia Militar.

Entre os jogadores observados por Tite, Gilsinho decepcionou. Ontem, passou quase despercebido na primeira etapa, não fosse uma chance clara desperdiçada em cabeçada no fim. Nem voltou após o intervalo. É jogador para os 15 minutos finais, diante de rival cansado.

Outro que tem a faca e o queijo nas mãos e não aproveita é Élton. Com a saída de Adriano e a má fase de Liedson, o grandalhão centroavante tem a oportunidade que todos sonham e não aproveita. Atabalhoado, parece brigar com a bola. Pelo alto, fecha os olhos para cabecear; por baixo, tropeça ou sofre para chutar. Sem contar que não é primoroso nos passes, mesmo os curtos. Até sua bicicleta saiu "sem rodas".

Douglas parece querer jogar no lixo todo o prestígio que ainda tem com a torcida por conta da sua primeira passagem pelo clube, de onde saiu em 2009 após dois títulos. Desinteressado, lento, o meia não consegue mostrar um futebol capaz de ao menos incomodar os titulares Alex e Danilo. Chegou para assumir a camisa 10 e mostra merecer carregar a 15 às costas.

Para piorar, Alessandro, de volta após sete jogos e mostrando um futebol capaz de recuperar a posição perdida para Edenílson, sentiu novamente. Para Tite, a notícia ruim acabou diminuindo os pepinos para escalar o time titular. Se ele não sabia quem usar na lateral direita, Edenílson parece soberano. A dúvida fica para Alex ou Emerson.

Sheik mantém o espírito de que cada jogo é uma final. Ontem não foi brilhante como no clássico com o Palmeiras, mas novamente foi quem mais buscou o jogo. Correu, partiu para cima dos adversários. Mostrou vontade, bem diferente de muitos, talvez incomodados com o frio que assolou a capital.

No gol, terá de dar nova chance para Cássio, mero espectador ontem. Uma coisa é certa: o time misto precisa de mais titulares para agradar a torcida.