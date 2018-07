Corinthians pega Goiás na próxima fase

A próxima etapa terá ainda alguns duelos paulistas: Santo André x Paulista, São Carlos x Red Bull e Taubaté x Primeira Camisa.

A primeira fase da competição foi encerrada ontem com 24 jogos e mais algumas surpresas. Se, na véspera, equipes tradicionais como São Paulo, Flamengo e Atlético-MG foram eliminadas, ontem foi a vez de Portuguesa, Sport e Ponte Preta. A Portuguesa derrotou o Sertãozinho por 3 a 1, o Sport bateu o Batatais por 3 a 2 e a Ponte Preta fez 2 a 1 no Nacional-AM. No entanto, apesar das vitórias, os resultados não foram suficientes.

Já alguns times se classificaram mesmo com derrota, já que chegaram em boa situação à ultima rodada. Casos de Grêmio, que perdeu para o Grêmio Osasco por 3 a 1, e América-MG, que levou uma goleada do Audax, ex-Pão de Açúcar, por 5 a 1, e ainda assim se garantiu.

Ontem. Os resultados foram: Uberlândia 2 x 0 Rio Preto, Sertãozinho 1 x 3 Portuguesa, Avaí 2 x 2 Sete de Dourados, Atlético-AC 1 x 3 Noroeste, Flamengo-PI 0 x 3 Guarani, Taubaté 2 x 1 Vasco, Cruzeiro-DF 2 x 2 XV de Piracicaba, Oratório 1 x 1 Bragantino, Caxias 4 x 0 Guaratinguetá, Nacional-AM 1 x 2 Ponte Preta, Batatais 2 x 3 Sport, Red Bull 2 x 0 Vitória-BA, Audax 5 x 1 América-MG, São Bernardo 0 x 0 Paraná, Brasilis-SP 2 x 3 Goiás, São Francisco-BA 0 x 2 Remo, Primeira Camisa 1 x 0 Ceará, Grêmio Osasco 3 x 1 Grêmio, Nacional-SP 2 x 3 Bahia, Flamengo-SP 1 x 1 Figueirense, Ji-Paraná-RO 1 x 2 Mogi Mirim, Olé Brasil-SP 3 x 2 Fluminense, Vitória-PE 4 x 1 Assu-RN.