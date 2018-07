Corinthians pega pesado para ter volante da Lusa

SÃO PAULO - O Corinthians novamente trabalha com a possibilidade de perder o volante Paulinho para o futebol italiano. Por isso, o clube voltou a investir pesado em Guilherme, da Portuguesa, e a sondar outros nomes de peso.

Paulinho fez juras de que ficará até o fim da Libertadores, ao menos. O problema é que a Internazionale se decepcionou com o são-paulino Casemiro e parece disposta a pagar os 10 milhões (R$ 24 mi) que o Alvinegro estipulou para liberá-lo. Em visita ao Estado, na terça-feira, o presidente Andrés Sanchez disse que não pretende vender o volante e disse que, se chegasse proposta, pediria 25 milhões (R$ 60 mi).

Ele já está ciente de que a proposta deve chegar e que será atraente. Como detém apenas 10% de Paulinho, sabe que sofreria para convencê-lo a dizer "não". Por isso, reabriu as negociações com a Lusa, viu Adriano recomendar Willians, do Flamengo, e ainda faz um "pesquisa de preços" em outros clubes.

Guilherme é a primeira opção. O clube oferece mais que o dobro de salários. A proposta para a Lusa seria de compra de 35 % dos direitos, além da ida, em definitivo, do atacante Edno e a chance de empréstimo do meia Lulinha.

Mas há um entrave. O empresário de Guilherme, Wagner Ribeiro, garantiu à Lusa que conseguiria vender o volante em julho por, no mínimo, R$ 19 milhões.