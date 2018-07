Corinthians perde na estreia do chinês

O Corinthians perdia por 2 a 0, Cássio evitava o terceiro gol do Cruzeiro e faltavam cerca de dez minutos para o fim do jogo quando, enfim, Zizao estreou. Certamente não foi um bom começo. Em campo, ele viu um Corinthians, desfalcado e perdido e que apenas corria atrás da bola.

O chinês, como era esperado, não foi capaz de tornar o time melhor, mais ofensivo e reverter a derrota em Varginha. Também não havia ninguém tão mais capaz que ele para entrar e resolver a vida de Tite.

Zizao, que entrou aos 34 minutos no lugar de Welder, arriscou um chute, mas foi travado, errou um passe fácil após cobrança de um lateral, ensaiou uma pedalada sem perigo algum. Só isso.

"Eu me senti bem, rezei por esse jogo, mas não gostei do resultado. Espero que da próxima vez o Corinthians jogue melhor", disse ele à TV Globo.

Time algum suporta a ausência de seis titulares. Primeira consequência: a falta de entrosamento. Para o Corinthians, equipe metódica e pragmática, isso significa o fim da linha.

A começar pela defesa. Com dois laterais jovens e que pouco atuam, criaram-se duas avenidas de fácil acesso: uma na direita, com Welder, e outra na esquerda, com Guilherme Andrade - destro, atuou improvisado.

Brecha que o Cruzeiro não perdoou. Martinuccio se aproveitou muito bem disso, sendo essencial no primeiro gol, e marcando o segundo dos mineiros.

Outro problema do Corinthians devido às mudanças em série: o meio de campo. Setor vital, estava sem duas peças que empurram o Alvinegro para frente: Ralf e Paulinho. Sem eles, rareiam roubadas de bolas, os desarmes e os contragolpes.

Com uma trinca de volantes, Willian Arão, Guilherme e Edenílson o jogo não fluía. Não raro a saída de bola vinha da defesa com Paulo André, porque Douglas estava bem marcado.

E o ataque, com Romarinho e Danilo como um falso camisa 9, também não funcionou.

O Corinthians não produziu nada de significativo em todo o primeiro tempo, salvo duas jogadas, num chute fraco de Romarinho e num cruzamento de Danilo - se Edenílson fosse centroavante, teria feito o gol.

Mais organizado e técnico graças a Martinuccio e Montillo, o Cruzeiro era melhor mesmo sem jogar um grande futebol.

Aos 20 minutos, marcou seu gol numa rápida jogada que deixou a defesa corintiana vendida: de uma bola cruzada da esquerda nas costas de Paulo André, Anselmo Ramon fez 1 a 0.

Cássio já havia feito uma grande defesa no início do segundo tempo antes de o Cruzeiro ampliar. William Magrão e Martinuccio criaram uma jogada entre quatro defensores e o atacante argentino saiu na cara do gol. Foi só tocar por cima de Cássio: 2 a 0 e placar definido.

O Corinthians encara sábado no Pacaembu o Bahia, rival do Palmeiras na luta contra o rebaixamento, e continuará poupando alguns jogadores por causa do Mundial.