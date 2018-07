Corinthians pode conquistar título do Brasileirão na próxima rodada

SÃO PAULO - O Corinthians tem a chance de conquistar o título brasileiro no próximo domingo, com uma rodada de antecedência. Ao vencer neste domingo, o time de Tite chegou aos 67 pontos e manteve dois de vantagem sobre o Vasco (65) e cinco em relação ao Fluminense (62).

Ocorre que na próxima rodada está marcado o clássico Vasco x Fluminense. Ou seja, se o Corinthians vencer o Figueirense, em Florianópolis, e o clássico carioca terminar empatado, a taça vai para o Parque São Jorge. Só para lembrar, na última rodada o Corinthians tem o clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu.

Na parte de baixo da tabela, a briga está ainda mais intensa após os resultados na 36.ª rodada. O empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético-PR não foi bom para ninguém. Os mineiros conseguiram se manter na 16.ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. Os paranaenses estão um ponto atrás, ao lado do Ceará, que no sábado surpreendeu ao bater o Grêmio em pleno Estádio Olímpico, em Porto Alegre, por 3 a 1.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, fora de casa, o Palmeiras chegou aos 46 pontos e conseguiu afastar a ameaça do rebaixamento.

Os baianos, por sua vez, seguem com 42, mesma pontuação do Atlético-MG, e ainda precisam pontuar nas duas últimas rodadas para se livrar do risco de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.