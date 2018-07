Corinthians pode perder Paulinho e Ralf, alvos de italianos

SÃO PAULO - Enquanto aguarda o desfecho da novela Montillo e a confirmação da contratação de outros reforços, a diretoria do Corinthians se prepara também para perder alguns atletas. E o alvo principal do assédio é a dupla de volantes. Depois de Paulinho, que já despertou interesse de três clubes italianos (Roma, Milan e Inter), agora é a vez de Ralf figurar na lista de possíveis reforços da Inter de Milão. A informação é do jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

De acordo com a publicação, a Inter, que está na quinta colocação no Campeonato Italiano, estaria disposta a pagar 6,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) para contar com o futebol de Paulinho, eleito o melhor volante pela esquerda do Campeonato Brasileiro deste ano. Nos contatos realizados com a diretoria corintiana, representantes da Inter demonstraram interesse também por Ralf. Mas neste caso ainda não houve a divulgação de valores, segundo a imprensa italiana.

Ao receber a premiação da CBF, Paulinho chegou a dizer que não sairia do Parque São Jorge. Porém, dirigentes alvinegros garantem que o assédio italiano mexeu com a cabeça do jogador e entendem que a negociação é iminente. O técnico Tite já encaminhou aos dirigentes o nome de volantes, caso as reposições sejam necessárias.