Corinthians prefere jogar clássico ''em casa'' Sem o Palestra Itália, em reforma, o Palmeiras tem mandado os seus jogos no Pacaembu, na fase decisiva do Estadual e da Copa do Brasil, mas os planos podem mudar agora. Afinal, como disseram Valdivia e os outros atletas, o Pacaembu é a casa do Corinthians. E, no clássico da semifinal do Campeonato Paulista, o time de Luiz Felipe Scolari estuda jogar no interior ou mesmo no Morumbi.