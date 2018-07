Corinthians prepara mais um passo para contratar Montillo

Depois de acertar salários e tempo de contrato com o próprio Montillo, o Corinthians agora conversa com um dos "donos" do atleta: o banco BMG, que detém 20% do jogador.

É uma maneira de pressionar ainda mais o Cruzeiro, que resiste em vender o meia argentino por um valor menor que 15 milhões (R$ 34 milhões).

Embora já tenha se licenciado do cargo de presidente, Andrés Sanchez esteve em Belo Horizonte para tratar do assunto (oficialmente ele foi a capital mineira resolver problemas particulares).

Dirigentes do Corinthians dizem que a contratação de Montillo está 90% concretizada.

Segundo cartolas do clube, o BMG também está em interessado no patrocínio master da camisa do Corinthians para 2012.