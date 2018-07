Corinthians prepara plano para trazer Guilherme

SÃO PAULO - Roberto de Andrade sentará à mesa com Manuel da Lupa no início da próxima semana. No almoço, o presidente corintiano fará uma proposta "tentadora" para o mandatário da Lusa negociar o volante Guilherme, de 20 anos.

Na conversa, o dirigente corintiano proporá uma parceria nos mesmos moldes da contratação de Edno, em setembro de 2009. O Corinthians compraria a metade da parte que pertence à Lusa - o clube detém 70% e os outros 30% são do jogador - o colocaria em visibilidade por participar da Libertadores e aceitaria vendê-lo ao futebol europeu caso haja proposta já no meio do ano.

Edno, emprestado ao clube do Canindé até o fim do Estadual, seria cedido em definitivo ao "parceiro". Algumas peças que não serão aproveitadas por Tite ainda poderiam ser envolvidas por empréstimo.

"Ainda não fizemos a proposta oficial à Lusa. Mas, no começo de janeiro, vou conversar com o presidente da Portuguesa e tentar um acordo", diz Roberto Andrade, acreditando que possa, enfim, convencer Da Lupa.

O presidente da Portuguesa, inicialmente, queria R$ 10 milhões para liberar o jogador. Mas, ao ouvir de Wagner Ribeiro, empresário do jogador, que poderia negociá-lo por R$ 20 milhões no meio do ano à Europa, faz de tudo para segurá-lo. Porém, sem aumento de salário.

No Corinthians, Guilherme ganharia mais do que o dobro do que ganha no Canindé. E falou que era a chance de sua vida. Acabou ameaçado pelos torcedores e mudou o discurso.

Quer, porém, defender o Alvinegro. Ele sabe que tem tudo para jogar sob o comando de Tite, já que o Corinthians usará dois times no primeiro semestre.

Roberto de Andrade espera que possa repetir Andrés Sanchez em 2009 e chegar a acordo com Da Lupa. Na época, em 20 minutos Edno virou corintiano.

Plano B. Se a parceria não der certo, o Corinthians buscará Neto Coruja, do Vitória. O clube emprestou o lateral-esquerdo Wellington Saci aos baianos por um ano e tem prioridade na busca pelo volante, que já admitiu trocar Salvador por São Paulo.