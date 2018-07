Corinthians projeta um supertime em 2013

YOHOHAMA - O Corinthians fez uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 42 milhões) para contratar o atacante Alexandre Pato, do Milan. No fim de semana, o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, estará no Brasil em seu período de férias - como faz anualmente - e poderá definir o negócio. Depois de inúmeras contusões, Pato não conseguiu se firmar e perdeu espaço para o jovem El Shaarawy, artilheiro do Campeonato Italiano. O Milan descarta a negociação por empréstimo.

A contratação de Pato é a primeira grande investida do Corinthians para rejuvenescer o time campeão mundial. A avaliação da diretoria e da comissão técnica é que a média de idade dos titulares tem de cair e o elenco precisa de mais opções para disputar mata-matas como Libertadores e Copa do Brasil, além do Brasileirão de pontos corridos. A média de idade dos titulares do Corinthians é de 29,4 anos. Os mais velhos são Emerson Sheik, 34 anos, Danilo, 33, Alessandro, 33, e Chicão, 31.

Alexandre Pato, além de fazer dupla com Guerrero, herói do título mundial, também se encaixa no projeto do clube de voltar a ter um jogador que potencialize as ações de marketing. O empresário do atleta, Gilmar Veloz, que também trabalha para o técnico Tite, preferiu deixar o negócio nas mãos do próprio Milan. "Tivemos propostas de vários clubes ingleses e eles (dirigentes do Milan) não venderam. Deixo a situação para eles resolverem."

Na Itália, jornais publicaram que Pato está desanimado no Milan e até "queimado" com a torcida, além de não ter a confiança do técnico Massimilliano Allegri porque o atacante se machuca com frequência. Pato poderia voltar a jogar bem, ter chance na seleção brasileira - iria disputar a Libertadores - e recuperar valor de mercado.

OUTROS REFORÇOS

Outro nome escolhido para dar "sangue novo" é o de Renato Augusto, meia de 24 anos, que até já se despediu do Bayer Leverkusen. Esse seria um começo de renovação de elenco, que será feita de maneira gradual, - praticamente todos os titulares têm mais de um ano de contrato e só um pode sair: Paulinho.

Com Renato Augusto, o negócio está bem encaminhado, apesar de a diretoria não ter admito isso no Japão durante a disputa do Mundial. O Corinthians vai comprar 50% dos direitos federativos do jogador. "Sobre contratações, nós vamos falar quando chegarmos em São Paulo, mas comprar e vender jogador faz parte da rotina do futebol", disse o presidente Mário Gobbi antes do embarque para o Brasil.

Há outros nomes na mira, como os zagueiros Gil, de 24 anos, que joga no Valenciennes, da França, e Dedé, também de 24, do Vasco. Antes de ir para a Europa, Gil teve destaque no Cruzeiro e Dedé chamou a atenção após grande temporada em 2011. A diretoria não trabalha com a possibilidade de contratar muito mais jogadores para a próxima temporada. Ainda que Paulinho seja vendido, Guilherme terá chance no time titular.

Tanto Pato como Renato Augusto viriam em condições de serem titulares. Gil ou Dedé brigariam por espaço. Paulo André ainda é considerado titular, mas o clube busca uma sombra com condições de assumir a posição.

O clube já sondou Gil no início do ano e agora investe em Dedé como plano B. Até já mandou a oferta para o empresário do jogador do Vasco. Restaria apenas compor o elenco com peças de reposição, principalmente nas laterais, direita e esquerda, e para a vaga de primeiro volante.