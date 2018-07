Corinthians quer anunciar Alexandre Pato no dia 3 de janeiro de 2013

SÃO PAULO - Alexandre Pato está perto de ser o grande reforço do Corinthians para 2013. A contratação do atacante do Milan deverá ser confirmada na próxima semana, quando os italianos responderão se aceitam ou não a oferta de 15 milhões de euros (R$ 38,2 milhões) por 50% dos direitos do jogador.

Tudo ficou bem encaminhado em reunião na tarde de ontem entre o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, em conversa num restaurante no Rio que durou cerca de 2h30.

Galliani teria até dito "sim" para a oferta corintiana, mas pediu até o dia 3 para sacramentar a transferência. Ele vai enviar os números para a Itália e dará a resposta em novo encontro.

De acordo com dirigentes do Corinthians, faltam apenas "alguns detalhes" do contrato para que o anúncio seja feito. No clube, todos esbanjam confiança em dar esse "presente à torcida".

"Foi uma conversa muito boa, estamos otimistas, mas daí até estar assinado está longe ainda. Vamos definir valores, tempo do contrato, porcentual...", afirmou Duílio, sem esconder a confiança. "Vamos resolver esses detalhes, mas estamos preparando um bom time para o futuro."

Na verdade, apenas a forma como serão pagos os R$ 38,2 milhões é que trava o final feliz. O Alvinegro gostaria de parcelar em no mínimo três vezes e Galliani disse que teria de ver se o Milan aceitaria dividir.

"Ainda não está fechado, mas fizemos a proposta oficial e vamos sentar novamente no dia 3 para tentar sacramentar o negócio", informou Roberto de Andrade, diretor de futebol. "Vamos esperar para ver como será a forma de pagamento. Agora é aguardar o que eles vão querer. Mas no máximo dia 4 colocamos um fim na negociação."

Recentemente, o Milan descartou oferta de R$ 95 milhões do PSG pelo atacante. Agora, após um pedido de Pato para voltar ao País, aceitou as cifras corintianas e a justificativa do campeão mundial de que o jogador tem tudo para se valorizar jogando no Brasil, com possibilidade de voltar à seleção brasileira e de disputar uma Copa do Mundo.

"Eles gostaram da nossa oferta e, se Deus quiser, nesse início do ano vamos anunciar mais essa grande contratação", não escondeu a euforia Roberto de Andrade, que não participou do encontro mas, a todo momento, era informado por Duílio.

"Tive outra reunião. Mas Duílio me passou coisas boas e estamos confiantes em reforçar ainda mais o grupo, que já é forte."

O Milan desembolsou 22 milhões de euros por Pato em 2007 (R$ 60 milhões na cotação de hoje) e agora está levando quase 70% desse valor apenas por metade dos direitos do jogador.

Pato chegará para reforçar o ataque e, ao mesmo tempo, ter sua imagem explorada pelo marketing do clube - desde 2008, um grande jogador chega para alavancar as vendas de produtos oficiais do clube. Foi assim com Ronaldo, Roberto Carlos e Liedson, todos "garotos-propaganda do Corinthians".

NOVO ZAGUEIRO

Alexandre Pato não deve ser o único nome anunciado pelo Corinthians no dia 3. Nessa mesma data, os dirigentes esperam, também, bater o martelo com Gil, do Valenciennes.

O zagueiro, que no Brasil passou por Atlético-GO e Cruzeiro, viria para brigar pela posição de titular com Paulo André e formar dupla com Chicão. "No dia 3 também vamos tratar sobre essa negociação e também estou otimista por um final feliz", garantiu Andrade.

As chegadas de Alexandre Pato e Gil fechariam as contratações do Corinthians, que descartaria até mesmo a busca por nomes para compor o grupo.

"Com Pato, Gil e o Renato Augusto, que já chegou, ficaríamos bem fortes", endossou o diretor de futebol. Descartou, assim, nova investida no zagueiro Kleberson, do Atlético-PR.