Corinthians quer manter pés no chão

FORTALEZA - Jogadores se abraçando, atirando as camisas para a torcida e erguendo as mãos aos céus agradecendo a importante vitória em Fortaleza. A comemoração parecia de conquista de título, que rapidamente os corintianos fizeram questão de desmentir.

O discurso depois do importante 1 a 0 sobre o Ceará é de que a festa se merecia por ser após um grande resultado, mas que "não tem nada ganho."

"Temos de manter a humildade, não tem nada ganho aqui. Claro, demos um grande passo, importante nessa hora, mas vamos com calma", pediu o experiente meia Danilo, que deu lugar a Ramirez, o herói da noite.

"Fizemos um bom jogo aqui, sob muito calor, onde não é fácil encarar o Ceará. Valeu pela luta e pela força do grupo. Hoje o Ramirez entrou e mostrou que temos um grupo forte."

Autor da assistência do gol, o volante Ralf seguiu a linha de Danilo. "Temos de manter o foco, ainda temos três decisões pela frente. Está nas nossas mãos e espero que possamos ser campeões esse ano", disse, desdenhando da ajuda do Palmeiras, que tirou dois pontos do Vasco.

"Importante termos aberto dois pontos, mas o mais importante foi ganhar nosso jogo, só dependemos da gente."

Já Paulo André "agradeceu". Mesmo que indiretamente. "Eu não sabia do resultado deles, bom é mais um passo rumo ao título. Sofremos para caramba, mas mostramos que somos uma equipe madura, que sabe marcar e fazer os gols lá na frente", observou. "Foi mais no coração. Soubemos segurar no momento mais difícil e no segundo tempo, quando a equipe encaixou, não demos espaço e buscamos o resultado."

DESCANSO

Depois de comemorar muito no campo e também no vestiário do Presidente Vargas, os jogadores do Corinthians resolveram dar um "descanso" ao técnico Tite, sempre acostumado a falar após os jogos.

O treinador estava tenso durante a partida e foi convencido pelos líderes do grupo de que merecia a folga. Ele não falou, não elogiou o time como sempre faz após demonstrações de brio. O papel foi invertido e ele é quem saiu elogiado. "Ele arrumou o time no intervalo", elogiou Paulo André.