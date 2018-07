Corinthians reajusta preço do plano mais barato do Fiel Torcedor

SÃO PAULO - O Corinthians reajustou o preço do plano mais barato do programa Fiel Torcedor em 80% e implementou mudanças nas regras de inclusão de dependentes.

A anuidade do plano Minha Vida passou de R$ 100 para R$ 180 em 2013 - aumento que causou reclamação de torcedores nas redes sociais. O clube afirma que se baseou em pesquisas com associados para implantar novos preços e condições dos planos.

"Houve uma retomada de preços que antes já eram praticados", afirmou Lúcio Blanco, diretor de arrecadação do clube.

"Ainda assim esse valor de R$ 180 compensa para os torcedores que vão aos jogos com frequência. Eles têm descontos nos preços de face do bilhete."

A 'revolta' de alguns torcedores com o aumento do plano mais barato, o que tem o maior número de sócios, também se deu porque o clube decidiu abaixar o preço do plano mais caro, o Meu Amor. Ele custava R$ 1.200 por ano e agora caiu para R$ 900. Um dos motivos foi a baixa procura por esse plano.

Em comum, esse planos dão prioridade de compra e descontos na compra de ingressos para os jogos de até 40%.

Os titulares agora só podem incluir como dependentes filhos menores de 18 anos, cônjuge ou pais. As novas regras só valerão, segundo o clube, a partir da renovação dos planos.

Segundo Lúcio Blanco, o clube têm cerca de 70 mil "fiéis torcedores" . No orçamento previsto para 2013, o programa renderá ao clube cerca R$ 6 milhões.

Para os três jogos da primeira fase da Libertadores, cerca de 80 mil ingressos já foram vendidos pelo programa - o mais barato custa R$ 50.

No Campeonato Paulista, a FPF estipulou que o preço mínimo do ingresso é de R$ 40 em 2013, mas o clube informou que o participantes do Fiel Torcedor continuarão pagando o valor do ano passado (R$ 30). O clube só é obrigado a praticar o valor de R$ 40 nas bilheterias.

Reforços. Gil, Renato Augusto e Alexandre Pato treinaram com bola no time reserva num coletivo em campo reduzido. Gil, que é zagueiro, foi apresentado oficialmente como novo jogador do time.