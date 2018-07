Corinthians realiza corrida ao redor do Itaquerão nesta sexta

O Corinthians realizará nesta sexta-feira, feriado da Consciência Negra, a "Timão Run Caixa", corrida oficial do clube. O evento já conta com mais de 3,5 mil inscritos. A largada será dada às 7h. Os praticantes de corrida de rua poderão fazer dois percursos, de 5 km e 10 km. O trajeto será realizado em torno da Arena Corinthians, em Itaquera.

"Três mil pessoas participaram da corrida em 2014 e nós já passamos desse número de inscritos esse ano. Será um evento muito especial", afirma Tony de Cala, um dos organizadores da prova. A corrida oficial do Corinthians tem como objetivo unir o gosto pelo esporte à paixão do torcedor pela equipe. Todos os corredores que completarem a prova ganharão uma medalha. Os três primeiros colocados nas categorias individuais de 5 km e 10 km ganharão troféu.

Organizadores do evento também destacam que a prova pode se transformar 'numa grande volta olímpica' ao redor do estádio após a partida do time contra o Vasco, no Rio. O Corinthians pode ser campeão nesta quinta-feira, um dia antes do evento.