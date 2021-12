Corinthians libera Richard para o Ceará e volante é o sexto jogador negociado na janela

O volante Richard deixou o Corinthians nesta quarta-feira e acertou sua transferência para o Ceará. O time paulista não lucrou nada com a saída, mas manteve 35% dos direitos para uma futura negociação do volante de 27 anos. Em 2018, a equipe fez péssima campanha no Brasileirão de 2018 e saiu atrás de reforços no meio da competição para evitar o pior.

Richard foi um dos três contratados do Fluminense, ao lado de Sornoza e Everaldo. O volante custou mais de R$ 10 milhões na época, assinou por quatro anos, mas pouco fez no Corinthians. Everaldo voltou do Sport e procura novo clube, enquanto Sornoza foi outro liberado em definitivo recentemente, para o Independiente Del Valle.

Para não inflacionar ainda mais a já alta folha salarial, o Corinthians vem negociando jogadores que estão retornando de empréstimos e estão fora dos planos. A diretoria já havia negociado Marquinhos e André Luís ao Cuiabá, enquanto Leo Santos e Matheus Jesus foram emprestados à Ponte Preta e Janderson ao Grêmio.

"O Sport Club Corinthians Paulista acertou a negociação em definitivo do volante Richard ao Ceará. Por estar em seu último ano de contrato, o Corinthians optou por ceder o atleta em definitivo e preservar 35% dos direitos econômicos", anunciou o Corinthians.

Mesmo com quatro anos de contrato com o Corinthians, Richard fez somente 22 jogos no clube desde 2019. Foi emprestado ao Vasco, depois ao Athletico-PR nos últimos dois anos, e agora vai em definitivo ao Ceará, onde assinou até 2024.

O Corinthians ainda tem mais nomes fora dos planos para arrumar nova casa. Danilo Avelar negociava com o Cruzeiro, mas os mineiros desistiram do negócio, assim como Thiaguinho tem destino incerto. Jonathan Cafu estuda algumas propostas e Ederson virou uma boa moeda de troca após se destacar no Fortaleza.

A ideia corintiana é reduzir os gastos para trazer um centroavante de peso, além de um zagueiro e um lateral para completar o elenco. Paulinho, até então, é o único reforço anunciado.