Corinthians: Ronaldo, Dentinho e Roberto Carlos não pegam o Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos principais alvos da torcida corintiana após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores, o atacante Ronaldo está fora do clássico de domingo contra o Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Além dele, Roberto Carlos e Dentinho também não entrarão em campo no Pacaembu.

O departamento médico do Corinthians alegou que Ronaldo sofreu uma contusão muscular na coxa direita e por conta disso fica fora do clássico, sem previsão de volta. O craque estreou pelo time alvinegro exatamente contra o Palmeiras, há dois anos, marcando de cabeça o gol que definiu o empate em 1 a 1.

Já Roberto Carlos e Dentinho, ainda de acordo com o departamento médico do clube, estão sem condições físicas e por isso passarão por um processo de recuperação da forma, também sem previsão de retorno aos gramados. O lateral-esquerdo já havia ficado de fora do duelo decisivo contra o Tolima, na Colômbia.

Contratado para ser substituto de Roberto Carlos, Fábio Santos não foi bem na Libertadores e pode perder lugar no time para Marcelo Oliveira. Na frente, enquanto aguarda Liedson, Tite deve escalar Edno em substituição a Ronaldo.

A vaga de Dentinho no time titular do Corinthians é a que gera maior motivo de especulações. Tite pode optar pela entrada de Paulinho, reforçando a marcação no meio-campo, de Danilo, que entraria na armação, ou até mesmo pode lançar Bruno César de volta à equipe. Luiz Ramirez, expulso contra o Tolima, também pode perder posição no clássico.

Com dois jogos a menos do que a maioria de seus concorrentes, o Corinthians é apenas o 12º colocado do Paulistão, com seis pontos conquistados em quatro rodadas: uma vitória apenas e três empates. O Palmeiras lidera com 16 pontos.

Veja também:

Corinthians enfrenta mais um dia de protestos e reforça segurança no CT