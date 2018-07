Corinthians se salva com seu herói anônimo

O Corinthians continua iluminado na Libertadores. Quando tudo parece perdido, se salva com um herói anônimo. Ontem a história se repetiu. Romarinho, até outro dia uma promessa no Bragantino, entrou aos 38 e aos 40 fez o gol de empate (1 a 1) diante do Boca Juniors no La Bombonera entupido de argentinos. Gol que tira o Corinthians do sufoco e ilumina o jogo de volta no Pacaembu, na próxima quarta-feira, quando pode ser campeão com uma simples vitória.

No primeiro tempo, o Boca Juniors quis se impor com as provocações aos corintianos, pressão no árbitro e, de vez em quando, com boa trama nas laterais para os cruzamentos até Santiago Silva. Um repertório que, convenhamos, não é digno de um time com fama de campeão.

O Corinthians não se deixou levar pelas provocações. Não caiu na tentação e conseguiu dois cartões amarelos para os adversários (Roncaglia e Riquelme). Mas também não provocou grandes sustos a Orión. Apenas em um chute longo de Paulinho, o goleiro argentino teve trabalho. De resto, acompanhou ao jogo como mero espectador.

O único erro do Corinthians foi deixar o Boca ter a posse de bola. Em especial, nos pés de Riquelme. Manda a regra ofuscar a estrela. Ralf e Paulinho, olhando para o céu, deixaram o craque argentino organizar as combinações pelas laterais, sempre acionando o esperto Mouche, o ponto de partida dos cruzamentos.

Em uma dessas jogadas, Santiago acertou uma "meia bicicleta" com endereço certo, mas a bola explodiu em Alessandro para sorte de Cássio e toda a nação alvinegra. Um susto, daqueles de o coração sair pela boca.

Fora esse arremedo de furacão, os jogadores do Corinthians foram importunados pelos insistentes cânticos apaixonados dos torcedores argentinos. Um sobe e desce de tom que ia minando a mente e esgarçando os nervos.

Nesse ambiente de celebração e muita força ao adversário, os jogadores de Tite cumpriram bem o que estava combinado. Marcação na saída de bola, meio-campo compacto. Nada diferente do que tem mostrado desde o ano passado. O único problema: aos 38, Jorge Henrique saiu machucado para Liedson entrar. O Corinthians perdia um marcador e ganhava um atacante fixo.

No segundo tempo, o Boca avançou suas peças. Em 15 minutos criou boas chances de gol, sempre com a clareza de Riquelme e a escuridão de Mouche e Santiago Silva. O Corinthians respondeu de forma tímida com Alex caindo pela direita para furar a defesa argentina - pouco para quem tem proposta de ser campeão. Nada que abalasse as estruturas do time argentino.

Sem empurrar o Boca para o campo de defesa, o Corinthians deu ao inimigo tudo o que ele queria. Atacando do lado mais animado de sua torcida, foi colecionando escanteios. Até que, de um deles, Riquelme levantou na cabeça de Caruzzo, dali para Santiago mergulhar de cabeça. Chicão tirou com o braço e no rebote Roncaglia estufou a rede, aos 27. La Bombonera quase veio abaixo, para delírio de Maradona no seu camarote.

O Corinthians parecia morto. Aí Tite teve a clareza de recorrer a Romarinho, o iluminado, no lugar de Danilo, aos 38. O garoto só foi pegar na bola aos 40. Recebeu um passe de Emerson dentro da grande área e, com a frieza dos atacantes matadores, encobriu Orión com estilo. Um golaço! O menino estendeu o manto do silêncio no caldeirão.

Quando tudo parecia consumado, Viatri carimbou o travessão de Orión. Um susto e a sorte de campeão. Agora restam mais 90 minutos para acabar com a agonia e viver o sonho.