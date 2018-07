Corinthians se vinga em Goiânia e segue líder

ESPECIAL PARA O ESTADO

O Corinthians fez o que a sua torcida tanto queria: venceu o Atlético-GO por 1 a 0, ontem à tarde no Serra Dourada, em Goiânia, vingando-se do seu algoz no ano passado (4 a 3 no Pacaembu), e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com sete vitórias em oito jogos e 22 pontos. O gol foi marcado pelo atacante Willian, no segundo tempo.

O líder soube suportar a pressão do adversário, mal colocado na tabela. A equipe não foi brilhante, criou poucas chances mas se dedicou o tempo todo, teve paciência e chegou ao resultado final porque foi mais objetivo na hora de concluir.

O jogo começou com o Corinthians tomando a iniciativa, enquanto o Atlético tentava se organizar e aproveitar algum possível erro do adversário. Logo no início, a primeira chance de gol foi do time visitante, com Willian obrigando o goleiro Márcio a fazer grande defesa e Paulinho na sequência chutando fora.

O lance parecia que daria a dimensão da partida: o Corinthians buscando a definição o quanto antes enquanto o Atlético tentaria surpreender em algum contra-ataque.

Mas a torcida goianiense não queria saber de ver seu time acovardado em campo e obrigou-o a partir para o ataque, mesmo sob o risco de abrir espaços e ficar exposto aos contra-ataques.

Em princípio, o Atlético começou a explorar o jogo aéreo, um dos poucos fracos da defesa corintiana - aliás, praticamente de todas as zagas das equipes brasileiras -, e alguns chutes de fora da área, a maioria sem direção.

Lance polêmico. Aos 32 minutos, Anderson, porém, ameaçou o gol de Júlio César. E o goleiro corintiano viria a participar do lance mais polêmico da partida aos 38 minutos, em uma cabeçada certeira de Anselmo; Júlio César defendeu com o joelho direito, estando com o pé em cima da risca; para os jogadores do Atlético-GO, a bola entrou; na dúvida, o juiz mandou o jogo seguir, mas na confusão na pequena área até o goleiro ficou na dúvida, tendo olhando para o auxiliar antes de seguir na jogada, que prosseguia na sua área.

Depois do jogo, o técnico Tite pediu a adoção do quarto árbitro atrás do gol para evitar injustiças. "Não quero ser favorecido nem prejudicado. Já está na hora de ser colocado o quarto árbitro atrás do gol também no Campeonato Brasileiro e ter também comunicação eletrônica", disse.

O time corintiano voltou marcando melhor no segundo tempo e o Atlético já não teve mais a mesma facilidade para cruzar bolas na área. Ao contrário, foi o Corinthians quem começou a chegar mais ao gol do adversário. Márcio desviou uma bola cabeceada por Liedson e também um chute de fora da área do atacante, antes de sair o gol, aos 24 minutos. Em um lançamento perfeito de Danilo, Willian saiu do goleiro e tocou para a rede.

Alex, que estreou ontem como titular, teve uma ótima chance para fazer o segundo, de cabeça, em cruzamento de Edenilson. Depois o líder fez o suficiente para neutralizar o adversário e garantir o bom resultado.