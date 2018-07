Corinthians segue sem Ronaldo em Prudente

Ronaldo perdeu vários jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado por causa de contusões ? fratura na mão e contratura no posterior da coxa. Sonhava em mudar a história no Nacional desta temporada. Mas novamente vem sofrendo para entrar em campo com o Corinthians. Amanhã, na abertura da quarta rodada da competição, desfalca o time pelo terceiro jogo seguido.

O camisa 9 não encarou o Grêmio por sentir dores musculares na coxa. No domingo não encarou o Fluminense e amanhã não enfrenta o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, por causa de uma contratura na panturrilha. Seu retorno deve ocorrer no clássico de domingo, diante do Santos, no Pacaembu.

O jogador acusou a contusão no sábado pela manhã. Chegou a concentrar com o grupo para o duelo com os cariocas, mas, após exames, acabou constatada a lesão e ele foi liberado para iniciar tratamento intensivo. "Contávamos com ele diante do Fluminense, mas resolvemos poupá-lo para que a lesão não se agravasse", disse o técnico Mano Menezes.

Além de Ronaldo, o lateral-direito Alessandro, com dores no joelho direito, continua ausente. Souza e Moacir seguem no time.

Ontem, o goleiro Felipe pediu para o Corinthians se mirar no exemplo do São Paulo, tricampeão brasileiro, e manter o grupo durante toda a competição.