Corinthians só enxerga o vice Vasco

A derrota para o então lanterna América-MG, semana passada, e a cobrança em cima de alguns jogadores parecem ter mexido com o brio dos corintianos. Ontem, no Pacaembu, diante do Atlético-PR, o time, correndo com garra e disposição ausentes em Uberlândia, precisou de apenas quatro minutos para abrir dois gols de vantagem e no final garantir a vitória por 2 a 1. Resultado que sustenta o Corinthians no comando isolado do Campeonato Brasileiro.

Era para ser uma goleada. Mas como a história do Corinthians sugere sofrimento, o jogo em que fez 2 a 0 com quatro minutos e massacrou a primeira etapa inteira, com chance de vantagem histórica, mais uma vez terminou com sufoco e apreensão.

A vitória apertada sobre o Atlético-PR foi muito comemorada, pois, como Tite sempre fala, "vale três pontos como qualquer goleada".

E tem sentido, já que o rival diminuiu na etapa final com Paulo Baier, que sempre costuma atrapalhar a vida corintiana, e assustou com duas bolas que carimbaram o travessão e a trave direita de Júlio César.

Com o triunfo, o Alvinegro chegou aos 61 pontos e comemorou muito o tropeço dos cariocas Fluminense. Flamengo e Botafogo para cada vez mais se consolidar como principal candidato ao título, já que, restando apenas quatro rodadas, deixa alguns concorrentes fortes para trás.

A 100 por hora. Ciente de que não poderia, pela quarta partida consecutiva, sair atrás do placar, o Corinthians começou o jogo de forma arrasadora no lotado Pacaembu. Em seus dois primeiros ataques, com trocas de passes envolventes, abriu dois gols - primeiro com Paulinho, recebendo de Willian, aos 2 minutos, e depois com Emerson, que tabelou com Danilo e chutou rasteiro para fazer o segundo, aos 4.

A vantagem em nada diminuiu o ímpeto alvinegro. Pelo contrário, foram várias as chances nos primeiros 45 minutos.

Para se ter uma noção da superioridade do líder diante de um sério candidato ao rebaixamento, tirando o goleiro Júlio César, todos os outros dez jogadores tiveram ao menos uma boa chance de gol.

Veio o intervalo e uma certeza: cabia muito mais e o desperdício poderia fazer falta.

Dito e feito e mais uma vez o surrado discurso "quem não faz, toma" se fez presente. O atacante Nieto, que entrou no intervalo, rolou para Paulo Baier diminuir aos 3. A dupla ainda daria sustos com bolas na trave em chutes fortes e perigosos.

Sorte do Corinthians que os gols não saíram. Nas arquibancadas, sob chuva intensa, os torcedores fizeram a festa. Além das canções costumeiras, do batuque empolgado e dos gritos de incentivo, ainda teve comemoração com a entrada de Adriano, aos 33 minutos, com os gols sofridos pelo Palmeiras e pelo concorrente Flamengo.

Um domingo após o desastre, o líder voltou forte.