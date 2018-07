Corinthians só libera Paulinho em julho, apesar da insistência da Inter

SÃO PAULO - A Inter mandou um representante a São Paulo para tentar fechar a contratação de Paulinho, mas não há chance de levá-lo antes de quinta-feira, quando se fecha a janela de transferências na Europa. O máximo que o clube italiano conseguirá será bater o martelo agora e receber o jogador no meio do ano.

O homem que a Inter enviou para falar com os dirigentes do Corinthians é Roberto Calenda, um agente Fifa. Ele só está esperando o sinal verde da cúpula da Inter para oferecer 15 milhões de euros (R$ 40,2 milhões) por Paulinho, e este aviso deve chegar hoje assim que o meia Philippe Coutinho assinar contrato com o Liverpool - o clube italiano acertou sua venda ontem por 10 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) e mais 2,5 milhões de euros (R$ 6,7 milhões) em bônus.

O problema para a Inter é que o Corinthians decidiu que não liberará Paulinho agora - o Estado apurou que o clube e o jogador têm um acordo para ele sair depois da Copa das Confederações. "Não precisamos nos desfazer de nenhum atleta por questões financeiras", afirmou o diretor-adjunto de futebol Duílio Monteiro Alves. O Corinthians foi o clube de fora da Europa que mais faturou em 2012 (R$ 253,8 milhões) e projeta aumentar bem esse valor este ano.

Além disso, Paulinho prefere chegar ao futebol europeu no início da temporada - e não com os campeonatos em andamento. Diante disso, a única alternativa que restará para a Inter será fechar o negócio agora e esperar seis meses para ter o jogador. Se não fizer isso, correrá o risco de perder Paulinho para outro clube no meio do ano.

O Corinthians vê a permanência de Paulinho como fundamental para a disputa da Libertadores, objetivo do time no primeiro semestre. Amanhã ele e os outros titulares estrearão no Campeonato Paulista enfrentando o Mogi Mirim no Pacaembu.