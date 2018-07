Corinthians sofre, mas vence a 3ª após decepção e se mantém 100%

ESPECIAL PARA O ESTADO

O Corinthians fez a sua torcida sofrer, mas conseguiu vencer o Fluminense por 1 a 0, ontem à tarde no Pacaembu, mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, e o desempenho de 100%, com três vitórias. O resultado positivo, novamente, ajudou os corintianos a apagar um pouco mais a decepção pela eliminação na Taça Libertadores da América e aumentar a esperança de que o time possa voltar a disputar a competição continental no próximo ano.

O Corinthians teve a ausência de Ronaldo, que na véspera do jogo sentiu uma contusão na panturrilha e avisou o técnico Mano Menezes, que preferiu poupá-lo. O time fez partida apenas razoável sem o Fenômeno e foi o vencedor graças a uma boa cobrança de falta do zagueiro Chicão, no primeiro tempo.

A atuação do juiz Leonardo Gaciba acabou influindo no resultado, porém. O seu trabalho foi marcado por lances polêmicos, gols anulados, pênalti marcado e depois anulado, muitas reclamações dos jogadores, principalmente do Fluminense. A situação do Flu vai ficando mais complicada com nova derrota, embora a disputa esteja no início.

A partida deixou muito a desejar para um público de mais 30 mil pagantes na tarde fria no Pacaembu. O Corinthians começou o jogo com muito entusiasmo. Mas foi a "malandragem" de Dentinho, que simulou uma falta inexistente de Carlinhos, que possibilitou ao time marcar o gol que acabaria sendo o da vitória. O goleiro Rafael armou mal a barreira e Chicão, pelo lado externo, pôs a bola no canto esquerdo do goleiro, aos 11 minutos: 1 a 0.

O futebol insípido praticado pelas duas equipes no primeiro tempo durou até os 40 minutos, quando Fred, livre à frente de Felipe, cabeceou para fora. Três minutos antes, Gaciba, atendendo ao auxiliar, fez "lambança", marcando impedimento inexistente de Rodriguinho, que saiu à frente do goleiro Felipe em condições de empatar.

No segundo tempo o sofrimento da torcida corintiana foi constante. O Fluminense melhorou a marcação, anulou o meio de campo adversário e ficou no "quase" em alguns lances decisivos. O time carioca dominou, mas falhou nas finalizações. Fred, que voltava à equipe após se recuperar de uma cirurgia (apendicite), não esteve em seus melhores dias. E o Corinthians soube defender o bom resultado até o fim. Vitória justa de um time determinado.