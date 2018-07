Corinthians tem estreia animadora

Os fiéis corintianos do Paraná fizeram a prometida festa no Estádio do Café, em Londrina, para a estreia da equipe na temporada e o primeiro jogo depois da conquista do título brasileiro. Mais de 22 mil pessoas, com boa vantagem da torcida alvinegra na plateia, assistiram ontem ao empate por 2 a 2 contra o Flamengo.

O desempenho foi aprovado na parte do confronto que mais teve importância, o primeiro tempo, em que os dois times utilizaram seus titulares. Os paulistas venceram por 2 a 0. No segundo, apenas com reservas dos dois lados, os cariocas buscaram o empate. O destaque negativo foi Adriano, nulo nos 45 minutos em que esteve em campo (mais informações nesta página).

A movimentação do público começou já na noite de sábado, quando a delegação corintiana desembarcou na cidade. Dezenas de torcedores foram ao aeroporto e, em seguida, ao hotel em que o elenco se hospedou para buscar autógrafos dos ídolos. Sem sucesso, porque o sistema de segurança quase não permitiu acesso aos atletas.

No início da tarde de ontem, corintianos e flamenguistas ocuparam as imediações do Café num dia atípico em Londrina, pouco acostumada a receber um clássico nacional desse porte. Milhares de corintianos só conseguiram entrar no estádio após o início do confronto. Por precaução, a Polícia Militar separou os torcedores na arquibancada. O lado rubro-negro, embora tenha recebido bom público, não ficou lotado. No setor corintiano, a história foi diferente. Faltaram ingressos.

Domingo feliz. O jogo pode não ter sido brilhante tecnicamente, mas certamente garantiu um domingo divertido. Apesar do estado ruim do gramado, prejudicado pela chuva dos últimos dias, e do calor, os jogadores esbanjaram disposição e apresentaram bom desempenho. Sobretudo os do time paulista no primeiro tempo. Nem pareciam estar disputando a primeira partida depois das férias. A equipe carioca, que havia estreado em 2012 em amistoso contra o Londrina (vitória por 1 a 0), na quinta-feira, mostrou estar abaixo física e taticamente.

O único desfalque do Corinthians foi no banco. Tite, recuperando-se de cirurgia de hérnia inguinal, nem viajou com o grupo. O time foi dirigido por Cléber Xavier, seu auxiliar. O grande trunfo para esta temporada é o entrosamento. O time não perdeu nenhum jogador importante e ontem entrou em campo com formação quase igual à que terminou 2011. A inovação foi a escalação de dois meias, Danilo e Alex, com Emerson e Liedson no ataque - Willian começou no banco.

O Fla, em crise financeira e com um Ronaldinho Gaúcho triste pelos salários atrasados, foi dominado no primeiro tempo, mesmo com todos os titulares.

O atual campeão brasileiro, por outro lado, exibiu equipe organizada, marcou a saída de bola do adversário e comandou o meio-campo, liderado por Alex. O meia, em bonito chute de fora da área, abriu o placar. No último lance antes do intervalo, Liedson pôs em prática sua habilidade para fazer gols e, com oportunismo, ampliou o marcador: 2 a 0. "Tive habilidade, mas também um pouco de sorte'', afirmou. "O calor, muito forte, prejudicou um pouco a partida, mas o time jogou bem.''

A segunda etapa foi diferente. Os dois times trocaram os 11 jogadores, como estava previsto. Os reservas do Flamengo entraram com muito mais vontade e chegaram ao empate com Bottinelli e Negueba. Adriano, que substituiu Emerson, praticamente não pegou na bola e deixou os companheiros sem opção no ataque.

O Corinthians fará mais um amistoso. Na quarta-feira, enfrenta a Portuguesa, no Pacaembu, dia em que receberá as faixas pelo título nacional. A estreia no Campeonato Paulista será no sábado, contra o Mirassol, também na capital. O Flamengo viaja hoje para a Bolívia, onde iniciará preparação para o confronto com o Real Potosí, dia 25, pela fase preliminar da Libertadores.