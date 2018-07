Corinthians tem propostas de patrocínio

O Corinthians analisa três propostas de patrocínio master de camisa para os dois jogos do Mundial de Clubes, no Japão, em dezembro. Uma das interessadas é a Iveco, empresa que patrocinou o time nas finais da Libertadores, mas que não apresentou a proposta mais alta. Outra empresa ofereceu R$3,5 milhões pelo patrocínio pontual. O clube, no entanto, considera o valor baixo. A Hyundai voltou a se interessar pelo espaço.

O Corinthians está sem um patrocínio master de camisa desde abril e tem feito contratos pontuais de publicidade. Fará um novo para o Mundial apenas se não fechar um acordo mais longo.

O último patrocinador master de camisa foi a Hypermarcas, que pagava ao clube cerca de R$ 35 milhões por ano. Esse contrato, no entanto, foi assinado ainda como estratégia de marketing vinculada ao jogador Ronaldo, que parou de atuar em 2011.

Sem Ronaldo, mas embalado pela conquista da Libertadores deste ano, a diretoria viu a possibilidade de manter o patamar de R$35 milhões, embora o objetivo fosse vender o espaço por cerca de R$45 milhões.

Divergências. A demora para acertar com um patrocinador principal de camisa causou divergências no clube. Uma ala dos dirigentes acredita que propostas de valores mais modestos, na casa dos R$ 30 milhões, deveriam ser aceitas. O São Paulo, que assinou contrato com a Semp Toshiba, por R$25 milhões/ano, é utilizado como exemplo.

"Se eu tiver de perder dinheiro agora para conseguir um contrato mais vantajoso lá na frente, vou perder", disse ao Estado o vice-presidente do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg. "Tenho total apoio da diretoria."

Depois da conquista da Libertadores, o ex-presidente Andrés Sanches disse à atual diretoria que o banco BMG estaria disposto a pagar R$28 milhões por um contrato de 18 meses.

"Essa proposta não chegou", disse Rosenberg. "Mas nesses valores não interessaria." Ele justifica que o clube ganharia apenas R$1,5 milhão por mês por esse acordo e ficaria no patamar de clubes como o Santos.

Se esse acordo vantajoso como sonha Rosenberg não surgir em breve, a melhor solução será o clube assinar um contrato pontual, apenas para o Mundial e, depois, negociar outro vínculo.

"Até o final do ano, teremos um novo patrocinador master", afirma Rosenberg.