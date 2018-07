Corinthians tem semana da vingança

O Corinthians inicia hoje sua semana com gosto de vingança. O time perdeu cinco jogos oficiais na temporada, dois deles diante dos próximos adversários no Campeonato Brasileiro: Grêmio Prudente (2 a 0), rival desta noite, às 21h50, no Prudentão, e Santos (2 a 1), com quem faz o clássico de domingo, no Pacaembu, ambos no Estadual, no qual ficou em quinto lugar, fora das semifinais por apenas um ponto.

Com a mesma escalação da apertada vitória diante do Fluminense, 1 a 0, domingo passado, o time viajou "mordido" para Presidente Prudente, onde não costuma se dar bem. Lá, perdeu para os donos da casa e para o Palmeiras, além de somar mais duas igualdades com o Alviverde, todas na temporada passada.

"Não estamos dando muita sorte lá, onde desde o jogo com o Noroeste (2 a 0) no início do Estadual de 2009, não ganhamos. Com todo o respeito ao adversário, mas está na hora de somarmos um triunfo em Prudente", afirma o técnico Mano Menezes, que espera repetir a atuação do Paulista diante dos prudentinos, apenas com melhor sorte nas finalizações. "Estávamos com um meio-campo bastante modificado do atual naquele jogo e mesmo assim fomos muito bem e não merecemos aquela derrota", enfatiza.

No jogo do dia 21 de março, o Corinthians usou uma escalação completamente diferente da atual. Não apenas no meio. Júlio César era o goleiro, a zaga tinha Paulo André e Leandro Castán e Edu, Danilo e Tcheco formaram o meio ao lado de Ralf, o único titular do setor esta noite. "Agora será diferente e faremos um grande jogo, para vencer", mostra confiança o técnico. Ganhar significa manter os 100% de aproveitamento, o topo da tabela e, quem sabe, abrir um pouco mais de vantagem sobre os principais concorrentes ao título.

Aposta em Defederico. Ronaldo, machucado, não joga. Danilo, fora de forma, não esta relacionado. A esperança de gols segue no trio Jorge Henrique, Souza (começaram aquele jogo do Paulista) e Dentinho, que reclamou de substituição no duelo passado, mas começa a sofrer pressão do argentino Matías Defederico.

"Tive uma conversa definitiva com o Matías e deixei claro a intenção da sua permanência. Estamos pensando nele aqui e espero um pouco de calma de ambas as partes", observa Mano, tentando demover o argentino da ideia de transferência para o River Plate. "Se quiséssemos abrir mão dele, o local para ele jogar seria a Argentina. Mas essa história de River Plate já é passado. Contamos com ele para brigar pela vaga com Dentinho ou Jorge Henrique", diz o técnico.

Contratado por suas belas atuações na meia do Huracán, Defederico jogará apenas no ataque do Corinthians. E, de agora em diante, com maior frequência. "Ele nos possibilita uma modificação no esquema de jogo. É um atleta que sai mais para buscar o jogo", avalia Mano, descartando utilizá-lo na armação.

Para a meia, com Danilo e Tcheco em baixa, quem deve ter sua chance em breve será o recém-contratado Bruno César, ex-Santo André. O jogador ficou no banco de reservas, domingo, e hoje deve repetir a dose, com chances maiores de entrar. Ele está no processo de adaptação num clube grande e começa dar mostras nos treinos de que tem chances de ser o dono da camisa 10.