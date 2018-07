Corinthians vai a Goiás cobrar dívida de 2010

O Corinthians busca no passado ânimo para bater o Atlético-GO, hoje, e ostentar sua posição de líder incontestável do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos e aproveitamento de 90,5%.

Não há uma rivalidade especial, mas o clube goiano, com duas vitórias sobre os paulistas em 2010, é considerado o principal responsável pelo fato de o alvinegro ter deixado escapar o título nacional no ano passado.

É por isso que o Serra Dourada vê, a partir das 16 horas, um confronto envolto em clima de vingança - além das derrotas, em 2010 o Corinthians sofreu sete gols do adversário que hoje encara do topo da classificação.

O primeiro (3 a 1 no Serra Dourada) acabou com a invencibilidade de nove jogos na competição e custou a liderança, que no dia seguinte foi assumida pelo Fluminense. O segundo revés (4 a 3 no Pacaembu) representou a demissão do técnico Adilson Batista.

Impedir que o rival repita a história é a meta dos corintianos. A equipe também não perdeu na atual edição e lidera, como naquele dia 21 de julho. A diferença é que, mesmo em caso de derrota, não perde o primeiro posto.

"Não digo que o Atlético está engasgado, mas que ele não sai da nossa cabeça, pois perdemos as duas partidas. Será preciso atenção para sairmos com bom resultado de lá", enfatiza o volante Paulinho, que assim como Júlio César, Chicão e Leandro Castán (que acabou expulso) estavam em campo no Pacaembu na derrota de 4 a 3.

O resultado negativo ainda incomoda os alvinegros. "Era um jogo-chave, que sempre vem à mente. Perdemos pontos em casa e depois, para correr atrás, ficou difícil", disse Paulinho.

O Corinthians, na época, podia recuperar a vice-liderança e acabou estacionando na terceira colocação, cinco pontos atrás do Cruzeiro e três do Fluminense.

Motivação. Tite não era o técnico do Corinthians na época. Na verdade, seria contratado justamente por causa daquela derrota. Mas pegou para si aqueles dois vexames e hoje usará a tabela de classificação final para motivar ainda mais seus atletas.

"Mostrar a tabela para eles é o mínimo de inteligência. O campeão saiu com 71 pontos e ficamos com 68. Um jogo poderia ter feito a diferença", afirmou Tite, ao revelar sua tática.

"Vou passar a importância de todos os jogos. Vamos enfrentar uma equipe que nos tirou seis pontos e o título no ano passado. Esses pontos são os mesmos que os de um jogo com o Grêmio", analisou.