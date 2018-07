Corinthians vai a Moscou por Alex

Tempo de contrato e salários já estão acertado há algum tempo com o jogador. O que impossibilitava um desfecho feliz na negociação era a resistência do clube em liberá-lo. Desde a queda do Spartak na Liga Europa, que o jogador pressiona os dirigentes a aceitar a oferta corintiana.

E o dinheiro do investimento está em mãos desde o início do ano, quando o Alvinegro ofereceu 7 milhões para contar com Luis Fabiano, então no Sevilla. "Dinheiro não é problema para o clube no momento", faz questão de frisar, sempre, Duílio.

O Brasileiro é a última competição da gestão Andrés Sanchez e o presidente espera fechá-la com chave de ouro, apagando a frustração de 2010. Para isso, determinou a seus diretores que não meçam esforços para montar um time forte para trazer a taça que escapou ano passado.