Corinthians vai atrás de Parreira e Zico

Mano Menezes e Adilson Batista chegaram ao Parque São Jorge como "plano B". O sonho de Andrés Sanchez era Vanderlei Luxemburgo (fim de 2007) e Carlos Alberto Parreira (após a Copa do Mundo), respectivamente. Ouviu "não" nas duas oportunidades. E, para evitar a terceira negativa, viajou ao Rio ontem à noite com duas missões complicadas. A primeira é tentar convencer Parreira. Caso o ex-treinador da seleção brasileira e do próprio Corinthians mantenha-se irredutível, Andrés levou na agenda os contatos de Zico.

Foi no Rio, em 2007, que Sanchez acertou com Mano Menezes. Lá também, um ano depois, contratou o Fenômeno Ronaldo. Coincidência? Pode ser, mas o presidente corintiano deu algumas escorregadas em sua coletiva ao deixar escapar que Parreira está em Angra dos Reis, onde passa o feriado. "É que sou bem informado. Sei que ele (Parreira) sempre vai para sua casa na cidade. Se quisesse encontrar com ele, podíamos ir para o Rio, vir para São Paulo, ir até Resende."

O sonho de contratar Parreira vem desde a Copa do Mundo, quando o técnico dirigia a África do Sul e o presidente corintiano já sabia que poderia perder Mano Menezes para a vaga de Dunga. Na época, ouviu que os planos de vida de Parreira passam por ser coordenador técnico. Porém, a função não seria num clube, e sim na seleção brasileira, com a qual Ney Franco, técnico do Coritiba, acertou contrato. Quanto a Zico, a informação é de que ele ainda se recupera da conturbada saída do Flamengo.

"Não conversei com nenhum treinador ainda. Independentemente de fechar com alguém hoje ou amanhã, quem treina o time na quarta-feira (amanhã, diante do Vasco, em São Januário) é o Fábio (Carille, auxiliar desde a época de Mano Menezes)", afirmou Andrés. "Há 15 dias estive com o Parreira numa festa, no Rio, e o convidei para voltar ao clube um dia, como coordenador, um gerentão. Porém, ele disse que estava descansando. Não falei com ele agora e não vou falar para não ouvir não. O Parreira é impossível."

Parreira gostaria de voltar aos trabalhos apenas em 2011. E sabe que se fechar com o Corinthians poderá carregar um ônus caso o título não venha. Tanto o diretor de futebol, Mário Gobbi, como Andrés já adotam um discurso de que não virá um herói ou um vilão. "Em apenas 10 jogos, ninguém consegue fazer milagre, não há salvador da pátria. Não procuramos ninguém, não temos pressa", afirmou Gobbi, também usando a tática do despiste.

Sem interferência. Andrés deu o perfil do novo comandante: vitorioso, com experiência, que sabe trabalhar com grupo maduro e olhe para as categorias de base. E disse que a decisão é exclusiva sua. Mas não é bem assim.

A opinião de Ronaldo e Roberto Carlos, os craques da equipe, tem muito peso, sim. E ambos trabalharam com Parreira na seleção brasileira. Ontem, por exemplo, Andrés chamou o lateral para uma conversa particular. E viu Ronaldo bater longo papo com Carille no campo. Nada, contudo, de efetivar o auxiliar até dezembro. "Não quero mandato tampão. O Fábio não está pronto. Se nos próximos dias contratar, no dia seguinte já vem trabalhar."