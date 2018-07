Corinthians vai ficar 'pronto' para Mundial de Clubes depois do prazo

SÃO PAULO - A ideia de Tite era que o Corinthians estivesse na ponta dos cascos nas últimas três rodadas do Brasileiro para que ele pudesse usar essas partidas para apenas fazer alguns ajustes visando o Mundial. A realidade, porém, não é bem essa. A começar pelo jogo de domingo contra o Internacional, o treinador não terá a equipe considerada ideal.

Emerson, por exemplo, volta a ficar à disposição, mas como não joga desde 13 de outubro por causa de uma lesão no joelho direito dificilmente será titular. O atacante sofre para retomar o ritmo de jogo e nesta terça-feira não participou do treino da manhã ao lado dos companheiros porque teve de ir a uma audiência no Rio.

Outro atleta considerado titular que não está fisicamente no estágio que Tite gostaria é Danilo. Depois de ficar quase um mês fora por causa de um corte no tornozelo direito, o meia atuou apenas no segundo tempo contra o Coritiba no último sábado e, segundo Tite, tem fôlego para jogar somente 70 minutos.

O treinador também não deve ter Paulinho e Fábio Santos "inteiros". A dupla está com a seleção brasileira e só se reapresentará na sexta-feira. Para não expor os dois ao risco de lesão por desgaste físico, dificilmente Tite vai usá-los por 90 minutos, ainda mais porque ambos foram convocados ontem para defender a seleção brasileira dia 21, contra a Argentina. O volante Ralf também foi chamado para a partida em Buenos Aires.

"A previsão é o time estar pronto contra o São Paulo (2 de dezembro) para, então, só fazermos alguns ajustes", explicou Tite.