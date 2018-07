Corinthians vence e avança; Santos define vaga hoje

O lateral-esquerdo Denner é uma das apostas do técnico Tite entre os jogadores da base corintiana e até já treinou entre os profissionais no ano passado. E foi com ele que o Corinthians abriu o caminho para vencer o Juventus, ontem, em Jaguariúna, por 3 a 0, e garantiu vaga para a próxima fase da disputa. Além do gol de Denner, de pênalti, o time marcou também com Anderson e Douglas. O Juventus, agora, depende de outros resultados para se classificar entre os oito melhores segundos colocados.

Também ontem, Cruzeiro, Atlético-PR, Monte Azul, Paulista de Jundiaí, Desportivo Brasil e Coritiba se classificaram e se juntaram a Palmeiras, Santo André e São Carlos, que tinham assegurado vaga na terça-feira.

Entre as equipes tradicionais, o Flamengo, que já venceu a competição duas vezes, e o Atlético-MG, três, estão eliminados. Internacional e São Caetano dependem de outros resultados para avançar como segundos colocados.

O São Caetano fez sua parte na luta pela vaga ao golear o CSA por 8 a 0, mas acabou fora porque o Coritiba somou 9 pontos e, ontem, na última rodada da 1.ª fase, fez 7 a 0 no Taboão da Serra, num dia de goleadas no Grupo V.

Outros resultados de ontem: Sinop 1 x 2 Marília, Gama 0 x 6 Botafogo-SP, Goiânia 1 x 3 Paulista, Desportiva-ES 0 x 2 Santos-PB, CRB 4 x 5 Criciúma, Linense 1 x 1 Atlético-PR, Monte Azul 2 x 1 Porto-PE, Sumaré 1 x 2 Fortaleza, Desportivo Brasil 0 x 2 Atlético-MG.

Hoje. Quem tenta garantir a vaga hoje é o Santos, que enfrenta a Inter, em Limeira, às 21 horas. Ambos somam 6 pontos, mas o time da Vila Belmiro tem melhor saldo de gols.

A Portuguesa, com apenas 3 pontos, tem poucas chances de se classificar. Precisa vencer o Sertãozinho e ainda torcer por derrota do Vitória-BA (que soma 6 pontos) para o Red Bull. Neste caso, os três times (Portuguesa, Vitória e Red Bull) ficariam com 6 pontos e a vaga seria no saldo de gols. O Guarani enfrenta o Flamengo-PI e também luta pela vaga.