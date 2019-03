Corinthians vence o Marreco-PR e conquista a Supercopa de Futsal

O Corinthians venceu o Marreco-PR por 4 a 2, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão, neste sábado, e sagrou-se campeão da Supercopa de Futsal. O título dá ao time paulista uma vaga na Copa Libertadores, que será disputada em julho, em Buenos Aires, na Argentina.

Matheus balançou as redes duas vezes e Batalha e Caio também marcaram para o Corinthians no duelo equilibrado e eletrizante, que contou com duas viradas. A reta final da partida foi determinante para a vitória corintiana. Foi nos últimos cinco minutos que a equipe cresceu de rendimento, marcou três gols e definiu o triunfo e o título que dá ao time paulista o direito de ser o único representante brasileiro na Libertadores.

Matheus marcou aos três minutos após passe de Douglas. Depois de bela finta no goleiro, o corintiano bateu bonito para fazer um golaço. O Marreco não se abateu e empatou a partida em tiro livre de Juninho. Pouco tempo depois, Max virou para o time paranaense, que desceu ao intervalo em vantagem.

Na etapa final, depois de muito pressionar, o Corinthians, faltando apenas dois minutos para o final da partida, conseguiu o empate. Matheus foi às redes pegando rebote de finalização de Deives.

Após conseguir a igualdade, o time paulista cresceu e chegou à virada rapidamente. Batalha marcou o terceiro e, no último minuto, Caio roubou a bola do goleiro-linha adversário e aproveitou que o rival estava exposto para chutar do campo de defesa e marcar o quarto gol e sacramentar o triunfo.