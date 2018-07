Corinthians vence outra e decide 1º lugar com Juventus

Ontem, os dois times voltaram a vencer. Mais cedo, o "Moleque Travesso" goleou o Santos-PB por 6 a 1, com gols de Tauã (2), Ataíde (2), Maílson e Douglas. O Corinthians desta vez não repetiu o delírio goleador de seu jogo de estreia, quando humilhou o Santos-PB por 9 a 0. Ontem, o time bateu a Desportiva-ES por 2 a 0, gols de Jean Theodoro e Leandro.

À noite, em Barueri, o Grêmio Barueri goleou o Palmas por 6 a 0 e assumiu a liderança do Grupo U, com seis pontos. Também à noite, o São Paulo amargou um empate por 0 a 0 com o Sergipe e ficou com quatro pontos, em segundo lugar.

Hoje, às 17 horas, em Limeira, o Santos volta à campo pelo Grupo Q para enfrentar o Assu, equipe do Rio Grande do Norte. Na partida de estreia na chave, o time da Vila Belmiro derrotou o Vitória-PE por 3 a 0, com todos os gols marcados por jogadores de defesa.

A rodada de ontem teve como destaques algumas goleadas sofridas por times paulistas. Em Osasco, pelo Grupo S, o Bragantino perdeu para o Grêmio por 5 a 0. Em Taboão da Serra, no Grupo V, o Coritiba sapecou 4 a 1 no São Caetano, e, em Lins, o Marília caiu para o Atlético-PR por 7 a 0.

Outros resultados da rodada de ontem: Linense 4 x 4 Sinop-MT, Botafogo-SP 3 x 1 Porto-PE, Monte Azul 4 x 3 Gama-DF, Paulista 2 x 0 Fortaleza, Sumaré 1 x 0 Goiânia, Porto Feliz 3 x 0 CRB, Criciúma 1 x 1 Atlético-MG, Grêmio Osasco 1 x 3 Oratório-AP, Taboão da Serra 2 x 1 CSA, São José 0 x 0 Americano-MA.