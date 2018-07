Corinthians volta à luta. Conservador

Do outro lado do clássico, Felipão tinha os melhores resultados nas últimas partidas e também os maiores problemas. Valdivia, inicialmente no banco de reservas, era a surpresa de uma equipe sem transição pelas laterais. Sem Vítor, Márcio Araújo e Gabriel Silva, o treinador preferiu lançar Luiz Felipe na direita e Rivaldo na esquerda.

Com pouca circulação de bola pelos lados, o Palmeiras empurrou o jogo para Lincoln, marcado por Ralf, atento também à movimentação de Kleber, acostumado a sair da área para tocar a bola, tabelar e definir.

O problema é que ele saía, não recebia, não tabelava e, portanto, não finalizava. Boa notícia para o Corinthians. O segredo da marcação estava no meio-campo: a primeira jogada palmeirense sobre o setor de Roberto Carlos surgiu apenas aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o placar já apontava a vantagem.

O Corinthians mudou a postura, trocou a pressão pelo contra-ataque. Os 59% de posse de bola no momento do gol desapareceram ao final da primeira etapa, acabou a superioridade do time, agora sem velocidade, incapaz de se beneficiar do espaço concedido pelo grupo de Felipão. Em parte, era o alerta dos insucessos registrados nos sete jogos anteriores.

A diferença estava no comportamento da equipe de Tite. Mesmo recuados, os jogadores exibiam um posicionamento mais parecido ao dos tempos de Mano Menezes, agora na tribuna de honra, observando o confronto como treinador da seleção brasileira.

Ralf deu segurança à defesa, protegida também por Elias e Jucilei. Bruno César jogou centralizado, longe da obrigatoriedade de preencher o setor direito, como determinava, Adilson Batista. Coube a Iarley frequentar as beiradas, sobretudo o lado esquerdo, ocupado por Rivaldo, que o acompanhava até a faixa central do campo, deixando a marcação do lateral Alessandro para o atacante Luan.

Com Patrick, meia-atacante na vaga de Luiz Felipe, e Valdivia na de Lincoln, Felipão mandou para o segundo tempo uma equipe mais ofensiva, teoricamente de olho na lentidão corintiana nos contra-ataques. A experiência com o chileno durou somente 34 minutos, pois a cada toque na bola o jogador checava a coxa esquerda.

Valdivia perdeu mobilidade, passou a esperar pela bola no pé, ao lado de Kleber e de Luan. Bastou o Corinthians se dedicar um pouco mais à marcação dos volantes para o Palmeiras se desconectar do ataque. E lá se foi o chileno para casa. Dinei ocupou a vaga e assim formou um trio com

Tinga e Luan para abastecer Kleber, ainda longe da área para sorte do goleiro Júlio César.

O Corinthians comemora mais o resultado do que o jogo. Pelo que se viu, a administração de Tite vai procurar restabelecer uma forma de atuar parecida à de Mano Menezes, que pode variar do sistema 4-4-2 para o 4-5-1, dependendo da presença ou não de Ronaldo. Mas com certeza não haverá mais cara feia com posicionamentos e movimentações fora do padrão estabelecido pelo atual treinador da seleção. O Pacaembu observou um time óbvio, fruto do desejo dos líderes do grupo.

É onde entra a experiência. É mais fácil fazer funcionar algo que já havia sido programado desde o início da temporada do que criar novos formatos.