Corinthians volta a viver momentos de alegria Cinco jogos sem perder, com vitória nos clássicos diante de Palmeiras (1 a 0) e Santos (3 a 1). A alegria está de volta ao elenco do Corinthians, que parece ter deixado de vez para trás a queda na Libertadores e a saída dos animados Ronaldo e Roberto Carlos. Ontem, num descontraído rachão, as gargalhadas e brincadeiras deram o tom. Dentinho, Liedson e, principalmente, Bruno César estavam rindo à toa.