Corinthians x Flamengo nas oitavas

O tão esperado duelo entre Ronaldo e Adriano pode, enfim, acontecer. Corinthians e Flamengo, dos badalados atacantes, vão se cruzar nas oitavas de final da Taça Libertadores, no confronto brasileiro da próxima fase. Dono da melhor campanha da primeira fase, os paulistas terão a vantagem de decidir em casa. Os jogos serão nas duas próximas quartas-feiras, no Maracanã e Pacaembu, respectivamente, por interesses da televisão.

Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou as duas partidas diante do Corinthians. Fez 1 a 0 no Rio e 2 a 0 em Campinas. Mas o tão esperado encontro dos camisas 9 não aconteceu. O Fenômeno foi poupado do jogo do Maracanã, enquanto o Imperador, machucado, não participou do embate do Brinco de Ouro, que praticamente selou a conquista dos rivais.

Soberania. Como era esperado, os cinco representantes brasileiros na competição garantiram classificação. O São Paulo, dono da segunda melhor campanha, é quem encara, teoricamente, um adversário mais frágil. O Tricolor, na busca da quarta conquista, vai enfrentar os peruanos do Universitário. O jogo de ida será em Lima, na quarta-feira, com a decisão da vaga para o Morumbi.

O Internacional desafiará os argentinos do Banfield, com a vantagem de também definir a classificação em casa. Com 3 a 0 no Deportivo Quito, ontem, no Beira-Rio, os gaúchos passaram em primeiro da Grupo 5.

Já o Cruzeiro não deve ter vida fácil nos mata-matas. O adversário é o sempre perigoso Nacional, do Uruguai. Vice-campeão, o time mineiro terá de abrir boa vantagem de gols no Mineirão, quinta-feira, pois a definição será em Montevidéu.

Nos outros quatro jogos, sem a presença de brasileiros, destaque para confrontos entre argentinos e mexicanos. O Estudiantes, dono da terceira melhor campanha e atual campeão da América, encara o San Luis, enquanto o Vélez Sarsfield, o quarto mais bem posicionado, desafia o Chivas Guadalajara. Completam as oitavas de final Libertad x Once Caldas Universidad de Chile x Alianza Lima.