CORINTHIANS1 BOTAFOGO 0 Adriano marca e Corinthians dispara

Desconfiada, a torcida corintiana foi ao Pacaembu para dar mais uma chance a Adriano. E o camisa 10, em seu segundo jogo como titular no ano, correspondeu. Em melhor forma física, não só fez o gol do triunfo sobre o Botafogo (1 a 0) como deu mostras de que em 2012 pode, enfim, ser útil ao time de Tite.

O Corinthians entrou em campo com uma equipe mista que tinha três objetivos: vencer para disparar na liderança do Estadual, recuperar Adriano e embalar na preparação do segundo jogo pela Libertadores. Na atuação sem brilho, esta última meta até deixou a desejar, mas as outras duas foram cumpridas. Na quarta vitória consecutiva sem sofrer gol, mesmo com seis desfalques, o time chegou a 26 pontos e abriu boa folga na ponta.

Adriano jogou pela primeira vez os 90 minutos e passou confiança ao torcedor alvinegro. Prendeu a bola, brigou na marcação e foi responsável pela principais chances de gol da equipe. Com uma pontaria um pouco melhor poderia ter feito três ou quatro ontem. Na comemoração de seu gol, marcado logo aos três minutos de partida, o camisa 10 explodiu com um grito para o alto: as coisas, enfim, parecem estar no caminho certo.

O time, porém, sentiu a falta de entrosamento causada pela ausência de seis titulares. Se o jogo serviu para recuperar Adriano, deixou o torcedor desconfiado quanto a Alex. Tite optou pelo meia, que era dúvida por causa de uma pancada no joelho esquerdo, e deixou Douglas no banco. Sem ritmo, porém, o jogador foi um dos piores em campo. Pela esquerda, ele e Fábio Santos não se acertaram e o time ficou capenga. Apenas quando Willian caiu por ali a equipe criou algumas jogadas.

Ramirez, autor do cruzamento no gol, e Welder, que fez bons lances na linha de fundo, foram alguns dos reservas que se destacaram. Em seu 100.º jogo pelo Corinthians, Paulinho ganhou a braçadeira de capitão e também teve bom desempenho, ao lado do incansável Ralf. Os dois protegeram bem a dupla de defesa, com Chicão e Wallace.

O Corinthians manteve o tabu de 21 anos sem derrota para o Botafogo. Em homenagem a Sócrates, ex-jogador do clube, o time de Ribeirão Preto usou camisa em estilo clássico, com o nome do "Doutor" às costas.

Devagar. O Corinthians jogou o primeiro tempo em ritmo lento. Aos 3, Ramirez cruzou rasteiro da esquerda, Alex tocou e a bola sobrou limpa para Adriano marcar. Acomodada com a vantagem, a equipe de Tite não se empenhou em garantir vantagem maior e levou sustos. A melhor chance de ampliar veio aos 39, em cruzamento de Paulinho. Adriano teve a chance de marcar o segundo de cabeça: a bola saiu rente à trave.

No segundo tempo, o Corinthians seguiu em marcha lenta e novamente as melhores oportunidades vieram em lances com Adriano. Mas a falta de pontaria impediu que o Imperador saísse ainda mais festejado no Pacaembu: os chutes saíram em cima do goleiro ou para fora. Mesmo assim, deixou o estádio sob aplausos efusivos. E merecidos.

Gol: Adriano aos 3 minutos do primeiro tempo.

CORINTHIANS (4-4-2): Julio Cesar; Welder, Chicão, Wallace e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex (Douglas) e Ramírez (Edenílson); Willian (Gilsinho) e Adriano.

Técnico: Tite.

BOTAFOGO (4-4-2): Juninho;

Alessandro, Marcos Aurélio, Marquinhos e Alex Barros; Leandro Carvalho (Tiago Ulisses), Glauber, Camilo (Felipe) e Leonardo Gonçalves; André Dias e Clebinho (Fabinho).

Técnico: Vagner Benazzi.

Juiz: Robério Pereira Pires.

Cartão amarelo: Tiago Ulisses e Alex Barros.

Renda: R$ 561.449,00.

Público: 17.162 pagantes.

Local: Pacaembu.