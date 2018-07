Corintiana de 17 anos bate recorde nos 200m costas O Campeonato Brasileiro Júnior de Natação, que está sendo realizado na piscina do Botafogo, no Rio, viu um recorde sul-americano adulto cair nesta quinta-feira. E o feito foi de Natália de Luccas, de apenas 17 anos, que venceu os 200m costas com o tempo de 2min12s09.