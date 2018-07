Corintianos do Japão matam a saudade

O Mundial de Clubes proporcionou ao corintiano Luiz Honda uma oportunidade extraordinária: ver o Corinthians jogar, coisa que ele não faz há 12 anos. Esse jejum não aconteceu porque ele desistiu de ir ao Pacaembu, nada disso, mas porque 12 anos é o tempo em que Luiz vive no Japão. Ele é apenas um dos muitos torcedores do clube alvinegro que moram no país e estão eufóricos com a participação do time na competição.

"Vou assistir aos dois jogos. Eu e quase todos os corintianos que moram aqui."

A mudança para o Japão, ocorrida há três anos, impediu Roberto Macedo de continuar fazendo uma das coisas que mais adorava: ir ao estádio para torcer pelo Corinthians. A enorme distância entre Brasil e Japão, entretanto, não diminuiu nem um pouco sua paixão pelo clube, tanto que ele se esforça para ver os jogos da equipe pela internet ou por canais internacionais de tevê.

Agora que o Corinthians está novamente pertinho dele, mesmo que por apenas duas semanas, Roberto não perderia de jeito nenhum a chance de retomar o hábito que tanta falta lhe faz.

"Logo que o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu já comecei a me planejar para ver o time aqui", contou o torcedor. "Eu não iria perder esses jogos por nada. Como não sei quando vou poder voltar ao Brasil, também não sei quando vou voltar a ver o Corinthians de perto. Tomara que todo ano o Corinthians ganhe a Libertadores e venha para cá." A alegria de Roberto, no entanto, vai durar muito pouco. Nos dois próximos anos, o Mundial de Clubes vai ser disputado no Marrocos.

Hotel 'dominado'. Esse divórcio "forçado" do Corinthians transformou o hotel de Nagoya, em que a delegação está hospedada, em um ponto de encontro de torcedores que só assistem aos jogos de muito longe. A subsede japonesa da Gaviões da Fiel, que marcou presença na chegada do time ao país, conta com cerca de seis mil associados.

"O desembarque, a chegada ao hotel, tudo foi uma loucura. Sinto que as pessoas aqui ficaram espantadas", disse o presidente Mário Gobbi. "Nunca viram isso. E imagina só quando chegar a família corintiana que vem do Brasil."

Gobbi se refere aos torcedores que ainda não chegaram ao Japão - a maioria dos corintianos que sairão do Brasil para apoiar o time no Mundial só desembarcará no país às vésperas da estreia, na quarta-feira. Apesar de a Fifa proibir bandeiras nos estádios, a diretoria negocia para que alguns artefatos sejam permitidos pela entidade.