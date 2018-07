Corintianos em vigília cívica

O Corinthians ainda é a única equipe que continua dependendo apenas dos seus resultados para dar a volta olímpica. Dependendo do desfecho de Vasco x Fluminense, em caso de vitória sobre o Figueirense o bando de loucos poderá soltar o grito de campeão já neste domingo. A tabela do Corinthians também continua me parecendo mais fácil. O Fluminense pega o Vasco, em plena luta pelo título, seguido do Botafogo, que ainda poderá estar brigando por uma vaga na Libertadores. O Vasco pega o Flu, que ainda sonha com o título, e em seguida o Flamengo, possivelmente em busca da Libertadores. Os cariocas só têm clássicos - e clássicos com muita coisa em jogo.

Já o Timão pega o Figueirense, adversário que acalenta o grande sonho da Libertadores, ainda que um tanto atordoado pela derrota em casa para o Fluminense. Em seguida, vai medir-se com o rival Palmeiras. Sim, é um rival terrível, inimigo íntimo de toda a vida, mas, convenhamos, os comandados de Felipão perecem desunidos demais. É difícil crer em união do elenco alviverde, mesmo em torno de uma causa tão mobilizadora como a de tirar o pão da boca dos corintianos.

Em síntese: continua cabendo ao Corinthians - e apenas ao Corinthians - tornar fácil o que parece fácil. Sob a ótica dos resultados, não é possível criticar a caminhada do grupo de Tite. Tanto que a vantagem que tinham há seis rodadas foi preservada, mesmo num campeonato de resultados tão imprevisíveis. Já sob a ótica do jogo, as atuações do Timão não chegam a encantar. O elenco demonstra raça, sim, o que é fundamental na hora da verdade. Mas o fato é que chega a ser difícil lembrar uma atuação brilhante da equipe no segundo turno da competição.

Nos jogos mais recentes, o Corinthians passou com enorme dificuldade por times limitados, como Avaí, Atlético-PR, Ceará e Atlético-MG, além de ter sucumbido diante do já rebaixado América-MG. O Figueirense é, indiscutivelmente, muito melhor do que todos esses, um dado que certamente anima os perseguidores cariocas Vasco e Fluminense.

O que vai prevalecer nestas duas rodadas finais de pura agonia: a técnica ou o coração? Coração o Corinthians já mostrou que tem. Seus torcedores, então, nem se fala. Basta dizer que ninguém enfartou até aqui. Mas acho que para ganhar do Figueirense o Timão vai ter de mostrar algo mais. Vai ter de mostrar organização e talento. É verdade que na hora da decisão, se eu tivesse que escolher uma coisa, ficaria com o coração. Só que, às vezes, ele não basta. E é aí que um lance como aquele do lindo passe de Emerson para a finalização consagradora de Adriano, na partida contra o Galo, pode resolver tudo. Como resolveu.

A torcida do Corinthians está em vigília cívica pelo título. As noites corintianas são mais longas e domingo parece um dia que jamais chegará.

E não pensem que são diferentes ou mais difíceis as noites de tricolores e cruzmaltinos no Rio de Janeiro. O Brasileirão chega a sua rodada final deixando os nervos à flor da pele. Nenhum campeonato por pontos corridos se parece com ele em emoção. Embora a gente se encante com a organização e a constelação de craques dos campeonatos da Europa, a gente não larga essa cachacinha chamada Campeonato Brasileiro.