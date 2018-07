Corintianos se viram para ver o jogo no centro da cidade

Antes de falar o que achou da vitória do Corinthians, o auxiliar de limpeza Thiago da Silva Elias pede licença. "Queria que meu filho se chamasse Corinthians. Fui três vezes ao cartório, mas não deu", diz, em tom choroso. Thiago não tinha R$ 900 para o advogado que entraria com o pedido especial no juizado em Manhuaçu, Minas Gerais, onde o menino nasceu. Sem saída, escolheu Samuel mesmo.

Por essas, eles se autodenominam "bando de loucos". As outras razões foram dadas em diversos pontos de cidade durante o triunfo sobre o Al Ahly. Como apenas um telão estava disponível - na quadra da Gaviões da Fiel, onde estavam Thiago, seu filho Samuel (ou Corinthians?) e mais três mil torcedores -, os outros fiéis se esparramaram por bares, restaurantes e até barraquinhas de camelô.

No Vale do Anhagabaú, uma tímida TV de 42 polegadas, potencializada por duas caixas de som profissionais, transformou uma lanchonete simples em um local sagrado. Como a TV não era lá essas coisas, garçons e torcedores fizeram contorcionismo para ver o 1 a 0. Nas comandas, no entanto, uma goleada: oito caixas de cerveja em três horas.

Felipe Duarte, vendedor de consórcios, não bebeu. Ficou com os dedos entrelaçados, rezando. Ele queria ter visto o início do jogo, mas os chefes palmeirenses marcaram uma reunião bem na hora.

Só quem fez reserva conseguiu acompanhar a partida na Pelé Arena Café & Futebol, franquia sofisticada decorada com os grandes momentos da carreira do Rei. Todos os seus 88 lugares, em frente à Bolsa de Valores, estavam ocupados antes do jogo. Um deles pelo analista econômico e financeiro Andrés Jaime. "Almoço sempre por aqui e consegui o melhor lugar", orgulha-se, em frente à TV. Em sua mesa, uma bandeira metade corintiana, metade japonesa. "Se o time for campeão, vou estendê-la no escritório."

No caminho entre a lanchonete e o café, o entregador de água Pedro Paulo da Silva parou para ver o jogo e se atrasou. "Vou descontar na ladeira", sorri, banguela. É, tem louco para tudo.