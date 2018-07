Corintianos vão tomar o Japão de assalto para ver o time alvinegro conquistar o título mundial pela segunda vez em sua história Uma das passagens mais marcantes da história do Corinthians foi a "invasão" ao Maracanã na semifinal do Brasileiro de 1976, contra o Fluminense. Dezenas de milhares de corintianos foram ao Rio para ver a equipe se classificar para a final do torneio (que depois ela perdeu para o Internacional) e dividiram o estádio com a torcida rival.