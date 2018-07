Coritiba abre vantagem contra a queda

Agora o time paranaense tem 38 pontos e ficou em situação mais tranquila. A equipe baiana, com 35, terá outro jogo decisivo na próxima rodada, desta vez contra o Palmeiras.

Em fase de ascensão no Campeonato Brasileiro, o Coritiba tomou a iniciativa e pressionou o adversário até chegar ao seu gol aos 11 minutos, com Luccas Claro desviando um escanteio de cabeça: foi o primeiro gol do zagueiro de 21 anos com a camisa do time paranaense. O Bahia acordou e deu o troco também em lance de bola parada, aos 15 minutos. Neto cobrou a falta para o meio da área e a zaga ficou olhando Allyson desviar de cabeça.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais cautelosas. Mas, como mandante, o Coritiba se arriscou um pouco mais ao ataque e obrigou o goleiro Marcelo Lomba a fazer quatro defesas difíceis. Se o goleiro do Bahia mostrava eficiência, o mesmo não se podia dizer de sua zaga. E, aos 27 minutos, isso foi decisivo: Gil cruzou da direita para Deivid, que cabeceou no canto direito do goleiro, definindo o placar final. Deivid aguarda agora a chegada do meia Alex, que estava no futebol turco. "Espero que ele venha, fizemos uma boa parceria no Cruzeiro."