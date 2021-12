Coritiba acerta contratação do atacante Alef Manga e do lateral-esquerdo Egídio

O Coritiba voltará à elite do futebol nacional em 2022 disposto a fazer um bom papel e permanecer entre os melhores do País no Brasileirão. Nesta quinta-feira, o clube paranaense anunciou dois importantes reforços para a próxima temporada: o atacante Alef Manga e o experiente lateral-esquerdo Egídio.

Alef Manga se destacou no Campeonato Carioca pelo Volta Redonda no início do ano e acabou emprestado ao Goiás, onde foi o artilheiro do time na Série B com 10 gols e outras quatro assistências.

Vasco e Santos chegaram a sondar a contratação do jogador, mas o Coritiba agiu rápido e acertou a contratação de Alef Manga para a próxima temporada. O atacante renovou com o Volta Redonda e vai para o Sul com preço fixo de R$ 2 milhões.

"O Coritiba chegou a um acordo com o atacante Alef Manga para a temporada 2022. Jogador chega em breve ao Couto Pereira para exames médicos e os processos de registro junto à CBF", anunciou o Coritiba, que também revelou acerto com Egídio.

"Estou muito feliz e muito motivado com esse grande desafio, vestir essa camisa será uma honra", festejou Alef Manga. "Vamos com tudo em 2022 em busca dos objetivos." O lateral-esquerdo de 35 anos, que estava no Fluminense, também comemorou o acordo para o próximo ano com o time paranaense que estará de volta à primeira divisão. "Muito feliz e honrado em vestir essa camisa."