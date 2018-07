Coritiba e Bahia na corrida contra degola Aliviado após a vitória sobre o Palmeiras, na quinta-feira, em Araraquara, que o deixou oito pontos acima da zona de rebaixamento, o Coritiba entra em campo, às 16 horas, no Couto Pereira, disposto a ganhar mais um confronto direto contra a degola no Brasileiro, agora contra o Bahia, com o qual divide posição com os mesmos 35 pontos.