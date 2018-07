Coritiba é favorito ao bi; Atlético-PR está sem casa

O primeiro compromisso do Coritiba será no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, no oeste do Estado, às 17 horas, contra o Toledo. Entre as novidades o lateral Jackson, o meia Júnior Urso e o atacante Lincoln.

O Atlético-PR estreia no campeonato sem saber onde mandará suas partidas. A primeira, contra o "caçula" Londrina, às 19h30, foi confirmada para o Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, a cerca de 120 quilômetros de Curitiba.

Com a Arena da Baixada em reformas, o time ainda precisará indicar um estádio para o restante dos jogos. E enfrenta dificuldades por causa da rivalidade. De acordo com o site do clube, o clube indicou à Federação Paranaense de Futebol o estádio Couto Pereira para sediar seus jogos. No entanto, o Coritiba negou o aluguel. Em seguida, a tentativa foi o estádio Durival de Britto, do Paraná, que pediu R$ 120 mil de aluguel por partida, valor que a direção do Atlético-PR não aceitou.

Vários jogadores deixaram o clube e até agora a única novidade é o técnico uruguaio Juan Ramón Carrasco.

Pela primeira vez nos 22 anos de existência, o Paraná Clube fica fora da Série A do Campeonato Paranaense. Rebaixado, vai disputar a Série B para tentar retornar no próximo ano. Todas as outras partidas serão realizadas às 17h: Corinthians x Rio Branco, Paranavaí x Operário, Arapongas x Roma e Cianorte x Iraty.