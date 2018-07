Coritiba e Fluminense avançam à semifinal da Copa SP

Coritiba e Fluminense conseguiram, nesta sexta-feira, a classificação às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com triunfos conquistados de forma tranquila, paranaenses e cariocas derrotaram Vitória e Desportivo Brasil (SP), respectivamente, e agora se enfrentarão neste domingo, às 10 horas, em São Carlos, na briga por uma vaga na grande decisão, marcada para a próxima quarta, dia do aniversário de 458 anos da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

O primeiro a entrar em campo foi o Coritiba, que derrotou o Vitória por 2 a 0, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Após um primeiro tempo fraco tecnicamente, muito atrapalhado pela forte chuva que caiu na capital paulista, o time paranaense foi superior na segunda etapa e conseguiu os dois gols. O primeiro saiu aos 8 minutos com Gustavo, que aproveitou um cruzamento da direita. O segundo, já aos 39, aconteceu após boa jogada individual pelo lado direito de Dener, que chutou cruzado e rasteiro.

Depois, foi a vez do Fluminense enfrentar o Desportivo Brasil, clube-empresa sediado em Porto Feliz (SP) e ligado à empresa de marketing esportivo Traffic. Sem dar chances ao time que surpreendeu no ano passado - chegou às semifinais - e neste ano - eliminou Atlético Mineiro, na primeira fase, e Santos, nas quartas de final -, a equipe carioca ganhou por 4 a 2, em São Carlos.

No primeiro tempo, a partida teve apenas um gol, marcado contra pelo zagueiro José Júnior, do Desportivo Brasil, para o Fluminense. Na segunda etapa, os gols saíram aos montes. Os cariocas abriram 3 a 0 com os gols de Fernando, aos 11, e de Higor, aos 26. Logo na sequência, aos 28, o atacante Chico diminuiu para os paulistas, dando alguma esperança de reviravolta no placar, que foi logo desfeita com o gol de Fernando, aos 35. Quatro minutos mais, Luiz Phelype diminuiu para 4 a 2, mas a reação do Desportivo Brasil parou por aí.

A outra semifinal da Copa São Paulo acontece neste sábado, às 16 horas, em Jaguariúna. O Corinthians, maior vencedor da história da competição com sete títulos, enfrenta o Atlético Paranaense.