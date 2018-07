Coritiba é surpreendido em casa pelo Atlético-GO Apontado como sensação no futebol nacional por causa da campanha vitoriosa no início da temporada, o Coritiba não fez jus à fama em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando com a equipe titular, atuou mal e foi surpreendido pelo Atlético-GO, ontem, no Estádio Couto Pereira, ao ser derrotado por 1 a 0, com um gol de Marcão, aos 28 minutos da etapa final.