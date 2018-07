Coritiba empata e é campeão. Lusa resiste Com o empate por 2 a 2 com o Icasa, no Ceará, e a surpreendente derrota do Bahia, em casa, para o Santo André por 2 a 1, o Coritiba pôde comemorar, enfim, o título da Série B deste ano. Mas para o Santo André a vitória na Bahia não o ajudou em nada: o time do ABC paulista caiu para a Série C de 2011 junto com o Ipatinga, também rebaixado ontem.