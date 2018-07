Coritiba goleia, mas 1.° turno é do Atlético PR Apesar da goleada por 5 a 0 sobre o Roma, no Couto Pereira, o Coritiba viu o Atlético-PR vencer o primeiro turno e garantir vaga antecipada na final do Campeonato Paranaense. Isso porque o Furacão derrotou o vice-lanterna Paranavaí fora de casa por 3 a 1, chegando a 26 pontos - 1 a mais que o Coxa. Mas a conquista do primeiro turno pelo Atlético também se deve ao tropeço do Cianorte, que terminou na terceira colocação. A equipe só dependia de si para chegar à liderança, mas não passou de um empate por 1 a 1 com o Arapongas, time que completa o G-4 do paranaense.