Coritiba perde em casa do Sport e vai à zona de degola

CURITIBA - A falta de ousadia e criatividade do Coritiba, diante do Sport, no estádio Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, custou caro ao time da casa. Com um gol de Rithely aos 40 minutos do segundo tempo, o time pernambucano aproveitou uma rara chance de ataque e venceu o Coritiba por 1 a 0.

O resultado deixou o time paranaense na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com três pontos. O Sport subiu para a sexta posição, com sete pontos. O Bahia, último time dentro do G4, tem a mesma pontuação.

O JOGO

O Coritiba iniciou a partida dando a impressão que deixaria o Sport acuado e, depois de três empates, conquistaria a primeira vitória. Do outro lado, o técnico Eduardo Baptista, que armou um forte esquema defensivo, apostava em um contra-ataque para tentar chegar ao gol. A pressão alviverde, no entanto, não dava resultado e os pernambucanos passaram a equilibrar o jogo.

Mesmo com a volta de Alex, que desfalcou o time nas primeiras rodadas, o Coritiba não mostrava criatividade e chegava ao gol do Sport em lances isolados pela esquerda com jogadas de Carlinhos. Em uma delas, Norberto perdeu um gol de cabeça dentro da pequena área.

Na segunda etapa, mesmo com o fraco desempenho do Sport, Celso Roth tirou Carlinhos, que tentava jogadas pela esquerda e colocou Dener, com perfil mais marcador. Logo aos 2 minutos, Norberto avançou pela direita e cruzou, Moacir furou chute mesmo sem marcação e, na sequência, Jajá mandou para fora.

Aos 11, outro raro lance de emoção com Alex, que acertou um forte chute no travessão, após a zaga do Sport falhar e rebater uma bola em seus pés na entrada da área. Minutos depois, Alex deixou o campo para a entrada de Geraldo e o Coritiba, que tinha pouca armação, ficou com mais um atacante sem ter quem os lançasse.

O time não conseguia concluir suas jogadas e no final da partida levou o gol que decretaria a derrota. Aos 40 minutos, Neto Baiano cobrou uma falta no canto esquerdo de Vanderlei, que rebateu; Rithely, sem marcação, completou para o gol.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 X 1 SPORT

CORITIBA - Vanderlei; Moacir (Roni), Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos (Dener); Chico, Baraka, Norberto e Alex (Geraldo); Zé Eduardo e Jajá. TÉCNICO - Celso Roth.

SPORT - Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rithely, Renan Oliveira (Danilo, depois Igor), Rodrigo Mancha e Augusto Cesar (Felipe Azevedo); Leonardo e Neto Baiano. Técnico - Eduardo Baptista.

GOL - Rithely, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Leonardo (Sport), Chico e Carlinhos (Coritiba).

RENDA - R$ 165.596,00.

PÚBLICO - 10.832 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).